Атмосферу праздника в уютном армянском дворике воссоздадут на фестивале в Минске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостеприимность и открытость армян, душу, культуру и колорит Еревана с его богатой историей смогут почувствовать посетители очередного Дня национальной культуры в Верхнем городе 25 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Площадь Свободы на время фестиваля армянской культуры превратится в небольшой уютный дворик с национальным колоритом. Уже 17 августа здесь был установлен щедрый стол с традиционными армянскими угощениями и напитками, попробовать которые совершенно бесплатно мог любой желающий. Такую возможность не упустили более 200 минчан, абсолютное большинство которых, по словам организаторов, пообещали прийти на фестиваль вместе со своей семьей и друзьями.

В этом году фестиваль армянской культуры приурочен к 2800-летию Еревана и пройдет под слоганом "С Араратом в сердце!". "Ереван на 29 лет старше Рима. Это древние монастыри и современная архитектура, гостеприимные и радушные жители, вкусная еда и особенная культура, которую мы чтим и стараемся передать молодому поколению, в том числе благодаря праздникам и фестивалям национальной культуры. Мы надеемся, что праздник в Минске не станет исключением и поможет белорусам лучше узнать культуру и традиции нашей страны. Мы постарались сделать его максимально приближенным по наполнению и атмосфере к праздникам, проводимым у нас. Национальная кухня, насыщенная культурная программа и красочные фотозоны - на нашем празднике вы почувствуете себя в Армении", - уверяет председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества "Айастан" Георгий Егиазарян.

Помогать в создании нужной атмосферы будут приглашенные национальные армянские артисты и известные музыканты. Хедлайнером праздника выступит всемирно известная армянская этно-джаз-группа "Микаэл Восканян и друзья", покоряющая своим волшебным звучанием.

Гостей праздника ждут тематические мастер-классы, в том числе кулинарные с секретами приготовления национальных блюд и дегустацией, фотозоны, стилизованные под достопримечательности Армении. Рядом с ними будут работать экскурсоводы, которые расскажут, какую историю хранят изображенные места.

В торговой зоне можно будет приобрести традиционные армянские продукты, фрукты, сладости и напитки. Причем торг более чем уместен - это тоже национальная традиция.

Для самых юных гостей праздника подготовлена своя игровая зона: попробовать расписать гипсовые фигурки, сделать необычную поделку из бумаги, поиграть в армянские игры и получить приятный сувенир из Армении - тоже прикосновение к культуре этой страны.

А еще в программе открытый вернисаж с произведениями современных армянских скульпторов и город мастеров, шахматный турнир на огромной доске и, конечно же, множество подарков и сюрпризов от щедрых устроителей.

Организаторы праздника - Минский горисполком и Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан".-0-