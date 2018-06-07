Августовский канал примет фестиваль шансона и бардовской песни

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Августовский канал 16 июня примет фестиваль шансона и бардовской песни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

В окрестностях шлюза Домбровка в этот день пройдет "Августовский фест". "Одним из главных событий станет выступление известных белорусских исполнителей шансона. Кроме того, ценителей авторской музыки и поклонников игры на гитаре порадуют своими выступлениями известные барды. Начинающие исполнители на бардовском фестивале получат уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о себе", - рассказали в культурно-информационном центре. Завершится праздник костром "Дружбы".

Программа фестиваля составлена с учетом различных увлечений и интересов гостей. Для любителей активного отдыха и командных игр подготовлены экстремальные и веселые развлечения, например, турнир по водному теннису, игра "Перенеси даму", мини-чемпионат "Камень-ножницы-бумага". Презентуют и новую игру "Гольфдуб". Гостям праздника предложат также пройти квест "Фантазии Кэролла". Будет организована зона настольных игр. Победители состязаний получат в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу. -0-