Авторитет "Славянского базара" на международной арене постоянно возрастает - Василий Жарко

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Авторитет "Славянского базара в Витебске" на международной арене постоянно возрастает. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Василий Жарко на пресс-конференции, посвященной открытию XXVII форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Авторитет фестиваля на международной арене постоянно возрастает, свидетельствуя о проведении последовательной государственной политики и признании огромного вклада Беларуси в мировую культуру. В этом году форум принимает участников из 41 страны мира (в прошлом - из 37). Впервые в международных конкурсах исполнителей эстрадной песни и детском музыкальном конкурсе примут участие конкурсанты из Гвинеи и Египта, Великобритании и Канады, а в программе "Славянского базара" участвует исполнительница из Уругвая", - подчеркнул Василий Жарко.

По его словам, в адрес фестиваля получены приветствия от президентов России, Молдовы, Чешской Республики, генерального директора ЮНЕСКО, а также из других стран. Программа фестиваля очень насыщенная. Хорошей традицией стала церемония поднятия флага международного фестиваля искусств, символизирующая дружбу и творческое состязание, в котором победит талант. Уже сегодня во время концерта торжественного открытия будет объявлен победитель детского музыкального конкурса "Витебск-2018". В рамках форума состоится заседание Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей и много других знаковых культурных событий.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что фестиваль проводится в Год малой родины в Беларуси. Эта тема красной нитью будет проходить через все проекты форума. Зрителей ожидают многочисленные мероприятия. На главной сценической площадке - в Летнем амфитеатре - состоится 18 концертов. Продолжат свою работу проекты "Театральные встречи", "Кукольный квартал", "Кинопрограмма". "Впереди настоящий праздник искусства, встречи с интересными людьми и масса приятных впечатлений, которые каждый увезет с собой", - подчеркнул Василий Жарко.

Министр культуры Юрий Бондарь отметил, что ежегодно формат проведения мероприятий обновляется. Наряду с этим у витебского фестиваля появляются свои традиции, благодаря которым интерес к "Славянскому базару" с каждым годом возрастает. "Всего за историю проведения фестиваля его посетили почти 100 тыс. артистов с пяти континентов и 72 стран мира", - добавил Юрий Бондарь.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы еще 17 и 18 июля.-0-