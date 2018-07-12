Авторское кино всегда будет востребовано - Кустурица

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Авторское кино всегда будет востребовано. Такое мнение высказал сегодня в фестивальном Витебске знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, передает корреспондент БЕЛТА.

На "Славянском базаре в Витебске" Эмир Кустурица презентовал сегодня свой фильм "По млечному пути" и поделился со зрителями и журналистами своим взглядом на современное кино. "В кинематографе сейчас отмечается очень сильное влияние Голливуда. Я не знаю, что будет через десять лет, но убежден, что авторское кино будет всегда существовать, ведь его цель - затронуть глубинные струны души, вызвать сильные эмоции и переживания человека, заставить зрителя думать", - отметил режиссер.

Касаясь особенностей создания авторского кино, Эмир Кустурица подчеркнул, что это тяжелый труд. "Чтобы фильм получился экспрессивным, режиссер как архитектор души должен тонко чувствовать всю конструкцию каждой мизансцены, ясно представлять ее начало и конец", - сказал он и привел в пример слова Моники Беллуччи, которая призналась, что "никогда в жизни так не работала".

В Витебске сербский режиссер находится впервые и познакомиться с городом еще не успел, но первые впечатления получил очень хорошие. "Я рад приехать сюда, на этот грандиозный фестиваль, люблю вашу страну. Посетить Музей Марка Шагала, о котором много рассказывала дочь, еще не успел, знакомство с ним запланировано на 13 июля. Потому что я работал, как Шагал", - пошутил по поводу своего напряженного графика Кустурица.

Вечером 13 июля в Летнем амфитеатре выступят Горан Брегович и "Свадебно-похоронный оркестр", Эмир Кустурица и "Некурящий оркестр". "Концерт будет супер!" - пообещал сербский кинорежиссер.

В основе драмы "По Млечному пути" (Сербия, Великобритания, США) лежит романтическая история любви солдата, вернувшегося с войны, и дождавшейся его девушки. Эмир Кустурица, режиссер и автор сценария фильма, сыграл и главного героя. Главную женскую роль исполнила итальянская киноактриса Моника Беллуччи. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале в 2016 году.-0-