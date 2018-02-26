Авторы детских книг из Беларуси стали дипломантами международной литпремии им. В.В.Бианки

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторы детских книг из Беларуси Галина и Сергей Трафимовы стали дипломантами Международной литературной премии им. В.В.Бианки, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Оршанские учителя Галина и Сергей Трафимовы стали дипломантами в номинации "Произведения коллектива авторов". Им вручены почетный диплом и памятный значок "Международная премия имени В.В. Бианки". Так высоко были оценены представленные ими на конкурс книги для детей. Церемония награждения победителей Международной литературной премии имени В.В.Бианки в рамках российско-белорусского проекта "Под белыми крыльями" состоялась в Минске.

Галина и Сергей Трафимовы - постоянные авторы издательства "Народная асвета". Широко известная среди маленьких читателей Беларуси серия этих авторов "Рассказы Деда Природоведа" выходит в издательстве с 2007 года.

На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в Минске с 28 февраля по 4 марта, состоится презентация книг серии "Рассказы Деда Природоведа" авторов Трафимовых.-0-