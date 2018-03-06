Балет Белорусского музыкального театра примет участие в фестивале "Эстетика танца" в Ярославле

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет Белорусского государственного академического музыкального театра 10 и 11 марта выступит на фестивале "Эстетика танца" в Ярославле, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Труппа и симфонический оркестр театра представят балеты "Клеопатра" Гельсят Шайдуловой и "Спящая красавица" Петра Чайковского.

Фестиваль "Эстетика танца" пройдет с 8 по 18 марта. Репертуар формируется из шедевров классического балета в исполнении театров России и стран ближнего зарубежья. Все спектакли пройдут в сопровождении симфонических оркестров театров-участников.

Ярославль принимает фестиваль балетного творчества во второй раз. Всего за 11 дней будет показано 8 спектаклей. Участников фестиваля ожидают новая, сделанная по последнему слову техники сцена, удобный красивый зрительный зал и, конечно же, публика.-0-