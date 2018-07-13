Балканский рок в моде: доказано Бреговичем и Кустурицей на "Славянском базаре"

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Премьера XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - концерт двух популярных в мире оркестров - признана зрителями одной из самых удачных новинок за последние несколько лет. Концерт Горана Бреговича и его "Свадебно-похоронного оркестра" и Эмира Кустурицы с "Некурящим оркестром" прошел в Летнем амфитеатре шумно и весело, передает корреспондент БЕЛТА.

Опоздавший на концерт зритель мог бы подумать, что попал на кульминацию программы. Но, на самом деле, уже с первой песней известный композитор из Боснии и Герцеговины со своими музыкантами поднял зал на ноги. На сцене - цыганский балаган, публика - в экстазе. Что ни песня, то овации. И хотя концерт проходил не при полном зале, этих артистов встречали так громко, словно во все шесть с лишним тысяч голосов.

"Что творят! Что творят!" - восклицала публика, а на самого маэстро цыганского рока сыпались букеты васильков и поцелуи поклонниц. Может, это они настроили Бреговича на романтический лад. И зазвучал саундтрек к фильму Arizona Dream, популярный сам по себе - In The Death Car. Если раньше в такой момент в зале заблестели бы огоньки зажигалок, то сейчас все гаджеты были направлены на сцену и вокруг - снимали и тут же стримили друзьям в соцсети. Как бы говоря: "Вы только посмотрите, где я и насколько это круто!"

И дальше было еще круче: не говорящий по-русски музыкант вдруг вспомнил, что в одной из его песен есть слово "артиллерия" - а значит, зал мог свободно подпевать. Что он и делал с готовностью. Так же, как и кричал "Ура!" по зову трубы. Но когда зазвучали знакомые мотивы Bella Ciao, знание языка уже не имело никакого значения - пели все.

Безудержная цыганщина, осовремененные балканские мотивы, сербско-хорватский рок и джаз - все это, очевидно, в Витебске, в Беларуси все еще в моде, причем у разных поколений. Настолько, что зрители почти и не садились обратно на свои места, танцуя и ликуя с каждой песней. И очень не хотели прощаться со "Свадебно-похоронным оркестром".

Но автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы уже освобождал сцену для этого кинорежиссера и актера кино, а также ритм-гитариста The No Smoking Orchestra. А-ля мексиканская банда революционеров в сомбреро и патронташах крест-накрест на груди начала весьма позитивно - с санудтрека к фильму "Жизнь как чудо", но потом Кустурице захотелось похулиганить. Своими песнями он учил зрителей ругаться по-английски и прославлял пиво. Почти сразу он недовольно заметил: "Это ведь танцевальная музыка. Давайте двигайтесь!"

На какое-то время призыв подействовал. В следующий раз, чтобы поднять зал, Кустурица прибег к более кардинальным мерам - превратил некурящий оркестр в бродячий и почти полным составом пошел в зрительские ряды, не прекращая играть. И в этот момент стало понятно, какие толпы способен вмещать Летний амфитеатр.

Между старыми и новыми песнями звучал проигрыш-тема из "Розовой пантеры", прошелся Кустурица и "По Млечному пути" - сандтрекам к этому фильму, вошедшему в фестивальную кинопрограмму. Вспомнил шекспировскую классику, вот только совсем не романтично заявил: "I'm not Romeo". И с этим трудо не согласиться. Зато скрипач Деян Спаравало вполне сошел за кавалера по танцам для девушки Марии из зала, ставшей на одну песню Джульеттой.

Фолк-рок с вкраплениями мотивов Rammstein постепенно стих. Поклон. Но зрители, расходясь, все еще пританцовывали и напевали Bella Ciao. Словно весь концерт был лишь аперитивом, требующим продолжения веселья.-0-