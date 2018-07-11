Басков на "Славянском базаре" играл, летал и носил на себе 80 тыс. страз

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Николай Басков позаигрывал с витебской публикой на своем сольном концерте в Летнем амфитеатре, передает корреспондент БЕЛТА.

Небольшая задержка программы еще больше проявила любовь зрителя к Николаю Баскову - из разных секторов то и дело слышалось, как скандировали: "Коля! Коля!" Впервые "золотой тенор" России вышел на сцену этого амфитеатра почти 19 лет назад, и с тех пор он все еще один самых желанных гостей в Витебске.

Наконец, под помпезную музыку в духе трейлеров к американским блокбастерам, засиял золотом расшитого костюма самый известный блондин России. На троне, словно сказочный принц, в лучах солнца и декорациях под стать мюзиклу о королевском бале.

Само название шоу-программы "Игра" обязывало артиста к слегка инфантильному и шутливому поведению. Впрочем, это весьма соответствует натуре Николая Баскова, что он сам и признал во время выступления. Например, уже в самом начале шоу поблагодарил публику за будущие букеты. И, не удержавшись, уже через песню пошел в зал собирать цветочную дань.

Конфетти из стилизованной пушки, 3D-графика, репродукции шедевров мировой живописи, проецируемые на большие экраны сцены, лишь предваряли появление других звезд. Правда виртуально. В дуэте с Басковым в этот вечер пели проекции Валерии, Таисии Повалий, Натали. Звучал и бессмертный голос Лучано Паваротти - оригинальное исполнение "Памяти Карузо".

Песни о любви, сменяли друг друга, как и фантастически прекрасные и столь же дорогие костюмы артиста. Он перевоплощался то в китайского принца, то в римского императора на колеснице, то в таинственного Мистера Икс и подобно герою оперетты парил над сценой без страховки на цирковых качелях. Один из костюмов весил все 28 кг. "На мне 80 тыс. страз. Это не для себя - это все для вас!" - заверил Басков.

Порой менялся и адресат романтических посланий: Николай выкидывал из песен не просто слова - вместо вымышленных возлюбленных признания звучали в адрес публики. А она, разумеется, отвечала взаимностью.

Трогательным моментом стала песня "Вишневая любовь", которую Басков посвятил родителям, присутствовавшим в зале. В этом году они отмечают 43 года совместной жизни. И некоторые кадры этих лет, в том числе и с юным Колей, транслировались на экраны сцены.

Под своеобразный гимн артиста "Все цветы" букеты из рук зрителей посыпались в руки Баскова и на сцену. Даже особая гостья концерта Зара подпала под чары лицедея и одарила его охапкой роз. В своей "Игре" главный шарманщик российской эстрады одержал победу.-0-