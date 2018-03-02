BBC снимет сериал по произведениям Терри Пратчетта

В скором времени на телеэкраны выйдет фильм по циклу произведений писателя-фантаста Терри Пратчетта "Плоский мир". Сообщается, что фильм будет состоять из шести частей. Информация об этом была опубликована на интернет-портале Deadline.

Сериал выйдет на телеэкраны уже в следующем году. Продюсировать фильм будет копорация BBC вместе с компанией Narrativia, которая была основана Пратчеттом в 2012 году.

К слову, это уже не первая экранизация произведений писателя-фантаста. На экраны уже выходили фильмы: "Санта-Хрякус" (2006), "Цвет волшебства" (2008), "Опочтарение" (2010), а также были созданы и мультфильмы, например, "Плоский мир".

Писатель родился в 1948 году. Известность ему принес роман "Цвет волшебства", который является первой книгой из цикла "Плоский мир". За свою жизнь Пратчетт написал более 70 произведений. Он был удостоен множества литературных премий. Скончался фантаст в 2015 году.-0-