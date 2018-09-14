"Белая вежа" дает спектаклям путевку в фестивальную жизнь - критик

Во время спектакля "Наша жизнь - большой сценарий" театральной студии "Параллель" г. Барановичи

14 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. "Белая вежа" дает спектаклям путевку в фестивальную жизнь. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член экспертного совета XXIII Международного театрального фестиваля, заведующая литературной частью Московского театра юного зрителя, преподаватель кафедры истории зарубежного театра Российского института театрального искусства Владислава Куприна.

Театральный критик во второй раз приезжает на "Белую вежу". "Через месяц я буду работать в Москве на фестивале. Там будет представлен спектакль "Исповедь" Македонского национального театра, который в прошлом году показывали здесь, в Бресте. То есть организаторы "Белой вежи", видимо, не ошибаются, потому что спектакль идет дальше по фестивалям. Это говорит об уровне форума", - сказала Владислава Куприна.

Член жюри российских театральных фестивалей отмечает размах "Белой вежи". "Это большой замечательный фестиваль: 25 спектаклей - такой размах настоящий. Программа очень разнообразная, есть детские спектакли. Вот сейчас "Беловежка" появилась, где участвуют непрофессиональные подростковые и юношеские театральные коллективы. Я посмотрела спектакль "Наша жизнь - большой сценарий" Барановичского театра-студии "Параллель" - они показали очень высокий уровень хореографии", - считает Владислава Куприна.

Насыщенную программу "Белой вежи" отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Янки Купалы Николай Пинигин. "Очень хорошо, что он есть, этот фестиваль. Потому что их мало в Беларуси, это затратная вещь. Спасибо, что и городские власти помогают, и театр старается", - добавил режиссер.

По словам Николая Пинигина, купаловцы всегда с благодарностью принимают приглашение на фестиваль. В этот раз они привезли одну из последних своих премьер - спектакль "Ревизор" по одноименной комедии Гоголя. "С удовольствием труппа ездит, потому что без гастролей спектакль короче живет. Встреча с новым зрителем, с новым городом - это всегда хорошо для артистов, театра. Тем более нас очень хорошо принимают здесь", - подытожил он.

XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" проходит в Бресте с 11 по 16 сентября.-0-