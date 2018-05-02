"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал "Евровидения-2018" 8 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидения-2018", который пройдет 8 мая в Лиссабоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Прямая трансляция начнется в 22.00, комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин.
Представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит под номером 8. Вместе с ним за путевку в финал будут бороться исполнители из Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии, Кипра.
В первом полуфинале голосуют страны-участницы, а также Португалия, Испания и Великобритания. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором и обозначены эфирной графикой. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.
В пресс-службе отметили, что завтра на сцене Altice Arena белорусский исполнитель проведет вторую индивидуальную репетицию. "Внесены корректировки в сценическое освещение, а также будет подготовлен дополнительный декор для поднимающейся платформы, появятся зеркала, которые создадут воздушный эффект. К тому же предстоит отработать взаимодействие с оператором, снимающим один из главных визуальных моментов номера - розу", - рассказали в Белтелерадиокомпании.
Всего в 63-м конкурсе "Евровидение-2018" принимают участие 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Слоган нынешнего "Евровидения" - "All Aboard!" ("Все на борт!"). В прошлом году впервые вести конкурс было доверено исключительно мужчинам, а на этот раз ведущими станут четыре девушки - Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.-0-
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