"Беларусь 3" покажет национальный фестиваль песни и поэзии "Молодечно"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2018", который пройдет 8-9 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Социокультурный телеканал "Беларусь 3" приглашает зрителей вместе окунуться в праздничную атмосферу форума, побывать на главных концертных площадках и получить массу впечатлений.

В преддверии с 5 по 8 июня в 13.40 в эфире "Беларусь 3" будут представлены концертные программы фестиваля "Молодечно" разных лет: "Залатая калекцыя беларускай песні" (2012 год), "Спадчына песняроў" (2014), "Белая Русь ты мая" (2016) и "Песня мая - Беларусь" (2017).

Тематически нынешний фестиваль посвящен Году малой родины, 80-летию Минской области и творчеству народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка, который в августе отметит большой юбилей.

Накануне открытия съемочная группа "Беларусь 3" проследит за подготовкой к культурному форуму, побывает на репетициях и оперативно расскажет об этом в новостных выпусках.

В эфире 8, 9 и 10 июня будут выходить спецвыпуски программы "Навіны культуры". Автор и ведущая Анна Пантелеева в режиме нон-стоп побывает на всех мероприятиях фестиваля, пообщается с гостями, организаторами, участниками и победителями конкурса молодых исполнителей эстрадной песни и расскажет, чем живет в эти насыщенные дни культурная столица Минщины.

Центральным событием первого фестивального дня станет концерт-открытие XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2018" "Мелодыя лёсу" - музыкальное посвящение судьбе и творчеству композитора Игоря Лученка. Со специальной программой выступят солисты Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга. Зрители "Беларусь 3" увидят концерт в эфире телеканала 9 июня в 22.40.

Большой концерт "Маладзечанскі зорапад" телеканал представит 10 июня в 22.25. На закрытии фестиваля "Молодечно-2018" выступят известные артисты белорусской эстрады, среди них Ядвига Поплавская, вокальная группа "Чистый голос", Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Инна Афанасьева, Надежда Микулич, Алексей Хлестов, Саша Немо, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Герман, группа "Дрозды" и другие.-0-