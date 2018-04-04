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Беларусь и Оман намерены активно сотрудничать в сфере культуры

Культура 04.04.2018 | 20:52
Фото Министерства культуры
Фото Министерства культуры

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оман намерены активно сотрудничать в сфере культуры. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси, подписан меморандум о взаимопонимании между белорусским ведомством и Министерством наследия и культуры Султаната Оман в сфере наследия и культуры.

Подписание меморандума, а также соглашения о сотрудничестве между историческими музеями Беларуси и Омана состоялось во время визита министра культуры Юрия Бондаря в Оман с 31 марта по 3 апреля.

Во время переговоров Юрия Бондаря с министром культуры и наследия, членом королевской семьи Султаната Оман Хайсамом бен Тариком аль-Саидом была высказана заинтересованность белорусским опытом по сохранению историко-культурного наследия.

Стороны также обсудили возможность выступлений коллективов Большого театра Беларуси в Омане и приняли участие в открытии выставки Национального исторического музея "Беларусь - на перекрестке цивилизаций" в Оманском национальном музее в Москате.-0-

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Теги
Беларусь, Бондарь, визиты, Министерство культуры, Оман, переговоры, сотрудничество
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