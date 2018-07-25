25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на детском "Евровидении-2018" соберет рекордное количество стран-участниц. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, свое участие в этом конкурсе официально подтвердили 19 государств.

"Сегодня Европейский вещательный союз представил Белтелерадиокомпании как организатору международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" список всех стран - участниц нынешнего песенного форума. Свое участие в детском "Евровидении-2018" официально подтвердили 19 стран: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Уэльс (Великобритания)", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в Беларуси в песенном соревновании для юных артистов примет участие рекордное количество стран за всю историю международного детского конкурса "Евровидение" с 2003 года. Тогда в первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, - 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 юных дарований.

По правилам, в конкурсе могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2017" и официально включили его в состав участников детского песенного форума.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-