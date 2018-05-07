МНЕНИЯ: Беларусь на "Евровидении-2018" представлена ярко - Гаспарян

7 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на конкурсе "Евровидение-2018" представлена ярко. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА известный журналист, музыкальный критик Артур Гаспарян.

"Каким бы ни был исход выступления ALEKSEEVа в первом полуфинале, в любом случае - это яркое событие. Его номер вызвал большое обсуждение среди фанатов и журналистов, и в общем-то определенная задача выполнена. Так что Беларусь может поздравить себя с заметным присутствием", - сказал Артур Гаспарян.

Участие Никиты Алексеева в конкурсе от Беларуси журналист считает хорошей идеей, поскольку его хорошо знают не только в Украине, но и в соседних Беларуси и России, где он популярен и любим. Однако с точки зрения евровидийного формата певцу еще предстоит заявить о себе. "Здесь ты - темная лошадка, если не международная звезда, как, например, группа "Тату" в свое время, которой не надо было доказывать, кто они такие. Потому и в песню, и в номер нужно вложить все, что в свое время сделало ALEKSEEVа сенсацией в русскоязычной музыкальной среде, когда появился хит "Пьяное солнце". Насколько это удастся, посмотрим", - отметил Артур Гаспарян.

По его мнению, Никите Алексееву важно справиться с той масштабной задачей, которую для него поставил известный режиссер и постановщик ярких шоу Олег Боднарчук. "Режиссер в этом номере, на мой взгляд, поставил такие задачи, которые сам артист не воплощает в своем творчестве, для него это будет не только дебют, но и в чем-то большой эксперимент", - сказал Артур Гаспарян. Он считает, что рассматривать "Евровидение" как экспериментальную площадку для артиста - не лучший ход, музыканта важно ставить в комфортные условия, предлагать делать привычные для него вещи.

В целом номер представителя Беларуси яркий, сценический, поэтому остается пожелать артисту большой удачи, добавил критик.-0-