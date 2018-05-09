9 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не вошла в финал конкурса "Евровидение-2018" по итогам первого полуфинала, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая десятка финалистов определилась сегодня в столице Португалии Лиссабоне, который принимает самое масштабное музыкальное шоу Европы. Представитель Беларуси ALEKSEEV, исполнивший песню "Forever", не вошел в число обладателей путевки в финал конкурса 12 мая.

За симпатии европейской публики боролись 19 стран. В первом полуфинале могли голосовать страны-участницы, а также Португалия, Испания и Великобритания. Информация о том, как проголосовали страны, будет открыта после финала.

Вторая десятка финалистов станет известна 10 мая.

Автоматически попадают в финал представители организаторов конкурса - стран Большой пятерки - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, а также хозяйки нынешнего "Евровидения" Португалии.

Таким образом, в финале за символ конкурса - хрустальный микрофон будут бороться 26 артистов.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758.-0-