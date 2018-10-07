Belarus Оpen переросла рамки театральной программы - польский эксперт

На международном форуме ТЕАРТ в Минске, открывшемся программой Belarus Оpen, доктор филологических наук, доцент Варшавского университета Андрей Москвин в этот раз присутствовал не только как эксперт и театральный критик. Его интерес был гораздо шире: отобрать для нового фестиваля в Польше постановку, наиболее ярко представляющую белорусский театр. Своими впечатлениями о ТЕАРТе Андрей Москвин поделился в интервью с корреспондентом БЕЛТА.

На фестиваль эксперт приезжал уже в четвертый раз и в первую очередь для просмотра национальной программы. Это сфера интересов Андрея Москвина: он пропагандирует театр стран Центральной и Восточной Европы, возглавляет лабораторию по изучению театра и драмы в Центрально-Восточной Европе, является автором антологий современной белорусской, русской, украинской, словацкой пьесы. Планирует работу над антологией грузинской пьесы. А сегодня еще и как директор нового фестиваля, который пройдет весной будущего года в Гданьске, эксперт выбирает спектакли для включения их в программу.

Из белорусского материала Андрею Москвину хотелось бы показать в Польше спектакль "Бетон" Евгения Корняга, поставленный автором в Республиканском театре белорусской драматургии, и его же пьесы "Сестры Грайи", воплощенной тоже им на сцене Минского областного театра кукол "Батлейка". Это те работы, сегодня не видеть которые - большое упущение, считает эксперт.

Белорусская программа на нынешнем фестивале ТЕАРТ в целом стала подарком для ценителей театра. Подбор спектаклей критик отметил высоко, сказав, что в этом году Belarus Оpen представила очень много хороших постановок, из которых можно выбрать и показать на любом европейском фестивале. Он отметил роль Людмилы Громыко как отборщика программы. "Если прежде речь могла идти об одном-двух, максимум трех спектаклях, то теперь - уже о шести-семи. Я давно наблюдаю за белорусским театром. И рад констатировать, что он уже пришел к тому уровню развития, когда можно организовывать фестиваль современного национального театра, который вызовет большой интерес зрителя, зарубежного в том числе. Белорусские современные постановки абсолютно на уровне европейских. Они, безусловно, будут интересны и гостям со всего мира. Уверен, организуй сегодня фестиваль белорусских театров за рубежом, он будет востребован", - убежден Андрей Москвин.

О росте интереса к национальному театру со стороны зрителей говорили на подытоживающей программу Belarus Оpen встрече и сами режиссеры: благодаря фестивалю на спектакли пришли другие зрители, круг публики расширился. Все постановки идут сегодня на белорусской сцене: и "С училища" в режиссуре Александра Марченко, и "Человек из Подольска" автора и режиссера Дмитрия Богославского, и "Крестовыйпоходдетей" Юрия Дивакова и другие. Недостатка информации о них в целом нет, посмотреть их при желании можно, но собранные на одной фестивальной площадке эти работы, оказалось, привлекли внимание более широкого круга зрителей.

Так что же произошло в белорусском театре? Качественная смена поколений драматургов и режиссеров, готовых и стремящихся экспериментировать, отвечает на вопрос Андрей Москвин. Это молодые люди, которые часто бывают на фестивалях в разных странах, усваивают эстетику современного европейского театра, а после вводят ее в белорусское театральное пространство. И делают это очень успешно, что подтвердил нынешний ТЕАРТ.

"С одной стороны, на сцене появились авторские проекты на основе мифологии, античного материала, в частности, речь идет об очень современных постановках Евгения Корняга. С другой, ставятся яркие работы в гостеатрах. И в этом случае нельзя не отметить "Человек из Подольска" в Белорусском государственном молодежном театре. Из пьесы Дмитрия Данилова режиссер Дмитрий Богуславский создал трагифарс. Произведение "с тезой" - о насаждении новых ценностей - в руках талантливого режиссера приобрело много дополнительных смыслов. Стало чем-то вроде современной эпопеи. И что очень важно, Богославский показал универсальную ситуацию, а в то же время и белорусскую, хотя история разворачивается в России", - сказал эксперт.

Современные постановки на белорусской сцене отличаются своим режиссерским взглядом, имеют свой почерк, они интересны с точки зрения драматургии и сценария, отметил Андрей Москвин. Это огромный плюс, поскольку сегодня все больше европейский театр обезличивается. Буквально перед ТЕАРТом эксперт присутствовал на фестивале в Чехии. "Была интересная программа и спектакли, но только один из них я бы хотел показать на фестивале в Гданьске. Сейчас появляется много хороших, но одинаковых, исполненных по лекалам европейского театра, постановок. И это становится уже пресно. Важно ведь, чтобы сохранялась некая аутентичность", - убежден он.

Многие белорусские спектакли интересны именно этим, что видно в выборе материала, в работе режиссеров с актерами, в сценографии, в использовании элементов музыки. И все же Андрей Москвин призывает режиссеров больше вносить национального в свои постановки. "Внимание всегда притягивают колоритные, особенные моменты. Когда история разворачивается в национальном контексте, это намного более привлекательно, чем ситуация, которая одинаково вписывается в реальность любой страны", - считает критик.

Содействует развитию национального современного театра и взаимопроникновение, взаимодействие государственных и негосударственных коллективов. Актеры РТБД, например, заняты в постановках, которые создает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в пространстве "ОК16". Благодаря этому происходит стирание границ, легитимизация независимого авангардного театра, переход в качество, развитие актеров. К слову, появление такого пространства, как "ОК16" - тоже важный, значительный шаг в движении вперед.

О феномене белорусского театра говорить, конечно, рано, но о начале яркого развития можно, подытоживает Андрей Москвин. И чтобы это не упустить, необходимы значительные изменения в организации того же ТЕАРТа, который сегодня в том числе является пропагандистом современного национального театра. "Белорусский театр становится интересным. И сейчас тот момент, когда фестивалю очень важно меняться вместе с изменяющимся миром, чтобы поднять театр на новый уровень. Нельзя все время жить в одном и том же формате, нужен иной менеджмент, реклама, больше аналитических мероприятий с участием зарубежных экспертов. Очевидно, нужна свежая кровь в команде ТЕАРТа, новые люди, идеи. Необходима театральная критика. Мы видим интересную драматургию, многообещающие театры, и все это требует использования разных методов продвижения, тогда и зритель пойдет, причем не только в дни фестиваля. Надо сделать все возможное, чтобы конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии WriteBox вернулся туда, где и начинался - в Центр белорусской драматургии", - поделился эксперт.

По его мнению, тема отсутствия театральной критики, анализа спектаклей зарубежными экспертами - слабое звено ТЕАРТа. "Я попытался найти рецензии, отзывы после нескольких показов Belarus Оpen. Нашел лишь пару публикаций, прочтение которых вряд ли побудит зрителей массово направиться в билетную кассу театра. Организаторы ссылаются на отсутствие авторов, пишущих о спектаклях, на невозможность создать такой пул, но, вероятно, именно им нужно задуматься, каким образом его сформировать", - считает Андрей Москвин.

Тем более, что белорусская драматургия заняла довольно прочное место в европейском контексте, она гармонично в него вписывается. Пьесы белорусских авторов ставят в Европе, пусть не столь активно, как хотелось бы. К примеру, в той же Польше пару лет назад шел спектакль "Сашка" по пьесе Дмитрия Богуславского "Тихий шорох уходящих шагов". В 2016 году в Театральной академии Варшавы прошел фестиваль белорусской драматургии. Режиссерами и актерами были разыграны шесть пьес белорусских драматургов. Все это произошло благодаря антологии "Новая белорусская пьеса", редактором которой является Андрей Москвин.

"Если речь идет о театре, то заметно, что мы немного опоздали. Много новых талантливых имен появилось в русском театре. Они успешно работают не только в столице, но и в провинции. Проходят театральные лаборатории. Огромной популярностью в Европе пользуется польский театр", - сказал он.

В частности, в последнее время в польском театре четко прослеживается тенденция к отказу от драматургии. Режиссеры вместе с актерами зачастую на репетициях импровизируют, создают некие тексты, чтобы передать определенную задумку, собственную мысль. С чем это связано? Все чаще режиссеры хотят самореализоваться, донести до зрителей свои идеи, высказаться, а не работать с авторским материалом. Хороши ли, плохи ли такие спектакли? Это пока еще свежо, есть поклонники у такого театра, хотя приверженцам настоящих драматургических диалогов это не так уж интересно.

Есть еще одно серьезное ограничение для продвижения белорусской драматургии за пределы страны: проблема перевода. Идеальным решением могло бы стать создание небольшого центра, который занялся бы промотированием белорусской драматургии за рубежом, решал вопросы перевода на национальные языки. Сейчас есть единичные переводы белорусских пьес на славянские языки, что мало содействует их продвижению. Сам Андрей Москвин, готовя антологию белорусской пьесы, а она уже состоит из семи книг, не раз сотрудничал с переводчиками. Например, увидели свет на румынском языке по одной пьесе Дмитрия Богуславского и Андрея Иванова, и они получили сценическое воплощение. Есть переводы на польский, чешский языки, но это лишь разовые факты.

По мнению Андрея Москвина, необходимо вдохнуть новую жизнь в конкурс пьес, который несколько лет проводил Центр белорусской драматургии. Он содействовал появлению новых имен, развитию драматургии в целом.

И, несмотря на проблемные вопросы и сложность их решения, перспективы белорусской драматургии и театра достаточно ясны, считает специалист. Развитие идет по нарастающей, потенциал авторов и режиссеров не растрачен и востребован. И это те веские аргументы, которые говорят в пользу создания отдельного фестиваля современной национальной драматургии. Тем более, что такое предложение озвучил Виктор Бабарико, председатель правления Белгазпромбанка, который является ключевым организатором ТЕАРТа. Belarus Оpen.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-