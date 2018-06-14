Беларусь принимает участие в кинофестивале ШОС в Циндао

14 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Кинофестиваль ШОС открылся 13 июня в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

Для демонстрации различных культурных и кинематографических особенностей стран ШОС на фестивале зрителю будут показаны лучшие фильмы 12 стран. Всего ожидается показ 55 картин, 23 фильма примут участие в конкурсной программе.

На фестивале будут показаны пять картин из Беларуси. Это фильмы "Тум-Паби-Дум" (режиссер Вячеслав Никифоров), "Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" (режиссер Александр Анисимов), "Масакра" Андрея Кудиненко и "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор. В составе белорусской делегации - представители Национальной киностудии "Беларусьфильм", режиссеры, актеры. Белорусские кинематографисты примут участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля, кинопоказах, презентации белорусских фильмов, форуме сотрудничества, церемонии закрытия.

Кинофестиваль ШОС является важным мероприятием в рамках гуманитарных обменов, он организован в координации с саммитом ШОС в Циндао.

Главным призом кинофестиваля станет "Золотая чайка", будут также присуждаться шесть призов: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль и специальный приз жюри. В состав жюри входят именитые кинодеятели стран ШОС. В качестве члена жюри приглашена старший научный сотрудник отдела экранных искусств Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы кандидат искусствоведения доцент Наталья Агафонова.

Призеры кинофестиваля будут объявлены 17 июня на церемонии закрытия.-0-