Беларусь реализует совместные проекты с участниками Франкфуртской книжной ярмарки

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует реализовать новые проекты в книгоиздательской деятельности с участниками Франкфуртской книжной ярмарки, которая проходит с 10 по 14 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Так, на встрече с китайской делегацией была подтверждена заинтересованность китайской стороны в участии Минска в статусе специального гостя на Пекинской международной книжной выставке-ярмарке. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России наряду с ранее достигнутой договоренностью об участии Беларуси в качестве почетного гостя в Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2019 году предложило проработать совместный проект по изданию книг белорусских авторов и организовать совместные мероприятия с привлечением финансирования агентства.

Интересное предложение поступило и от польского издательства Learnetic. Стороны договорились о работе над пилотным проектом по предмету "Иностранный язык" для его презентации на Минской книжной выставке-ярмарке и широкомасштабного использования европейского опыта в системе образования Беларуси. В лице генерального директора компании Ars Polonia Гжегожа Гузовского Польша предложила поддержку продвижения на европейский рынок книг белорусских авторов. Во время переговоров с украинскими коллегами рассматривалась возможность совместного создания каталога книжной продукции Беларуси для продвижения русскоязычных книг на рынок Украины. Аналогичный интерес выразила латвийская делегация: они пригласили Беларусь принять участие в Рижской книжной выставке, заверив о предварительной подготовке встреч с заинтересованными издательствами.

Поводом для диалога о сотрудничестве между Беларусью и Арменией послужила книга "Обратная сторона земли" премьер-министра Николы Пашиняна, написанная в 2008-2009 годах. Представители Армении выразили заинтересованность в ее презентации, так же как и новинок армянского книгоиздания, на Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Как отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский, белорусский стенд стал точкой притяжения для частных издательств, индивидуальных предпринимателей, а также белорусов, проживающих в Германии. "По единодушному мнению посетителей стенда, наша страна может гордиться как своими литературными достижениями, так и работой иллюстраторов, дизайнеров книг, карикатуристов. Одна из идей о создании стендов иллюстраторов, фотохудожников с самыми яркими работами 2018 года, карикатуристов может быть воплощена на ближайшей международной книжной выставке в Беларуси", - рассказал он.-0-

Фото Министерства информации