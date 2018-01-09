Беларусь уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет большое внимание вопросу сохранения и реституции историко-культурного наследия своего народа. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко.

По итогам 2017 года Сергей Егорейченко отмечен премией Президента за значительный вклад в сохранение исторического наследия Беларуси и издание книги-альбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Собрание оружия и доспехов".

"Я не один трудился над исследованием, довольно большое количество людей приложило руку к изданию уникальной книги-альбома. Я руководитель проекта, поэтому говорю, что для нас эта премия прежде всего признание со стороны государства важности не просто изучения, но и сохранения и реституции историко-культурного наследия нашего народа", - сказал замдиректора.

Проект по изучению Радзивилловских доспехов начал разрабатываться в 2012 году и первоначально преследовал исключительно выставочную цель. Позже, когда стало ясно, что тема практически не изучена, но крайне интересна и масштабна, участники проекта занялись научной работой. "Мы хотели собрать ряд артефактов в музеях за рубежом, которые когда-то составляли Несвижскую коллекцию оружия и доспехов Радзивиллов, и привезти их в Беларусь, но сразу поняли, что в историографии коллекция никак не описана. Поэтому прежде чем задумываться о каких-то выставочных планах, нам пришлось заняться научной работой и поиском мест, где сейчас находятся артефакты из этой коллекции", - отметил Сергей Егорейченко.

По его словам, работать команде исследователей пришлось с архивами, в основном зарубежными, и крупнейшими мировыми музеями, среди которых музей Метрополитен, художественно-исторический музей в Вене, музей Фицуильяма в Кембридже. "Мы делали запрос в архив аукционного дома "Кристис", который и организовывал распродажи коллекции Радзивиллов в 1926-1927 годах. Его сотрудники оперативно предоставили нам каталоги тех распродаж. И благодаря им мы начали примерно понимать масштабы этой коллекции", - рассказал руководитель проекта.

За пять лет изучения одна из самых значительных и масштабных коллекций Восточной Европы начала ХХ века с десятка предметов, которые были известны белорусской науке, возросла до почти двух сотен предметов. "Во время исследования стало ясно, что из коллекции, которая насчитывала сотни артефактов, на сегодняшний момент только один предмет находится в Беларуси, и тот нам удалось вернуть из зарубежной коллекции благодаря этому проекту, остальные разбросаны по заграничным музеям. Однако теперь мы знаем, что это за предметы, где они находятся. Мы можем договариваться с музеями мира и о выставках, и о дальнейшем изучении этих предметов", - добавил Сергей Егорейченко.

Книга "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Собрание оружия и доспехов" вышла в 2016 году и была тепло встречена как белорусскими учеными, так и их зарубежными коллегами, в том числе в Польше, в России, в Великобритании. Что касается дальнейших планов, руководство Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" планирует продолжить работу в ключе так называемой мягкой реституции. "Сохранение и реституция историко-культурного наследия могут быть не только в форме физического возвращения артефакта, хотя этим мы тоже занимаемся, это еще изучение, введение в научный оборот, публикация, популяризация этих предметов. В таком случае мы говорим о мягкой реституции", - пояснил Сергей Егорейченко.

Тема коллекции оружия и доспехов Радзивиллов еще не исчерпана, отметил он. Предстоит найти десятки, а, может быть, и сотни, предметов, если они, конечно, сохранились до наших дней. Кроме этого, руководство музея-заповедника "Несвиж" планирует договариваться с зарубежными коллегами и привозить в страну новые артефакты. "Мы заключаем договор с музеем Фицуильяма в Кембридже, который предоставляет нам почти 10 предметов не просто на выставку, а на долгосрочный депозит как минимум на четыре года. То есть предметы приедут к нам и будут находиться в нашей экспозиции не месяц, не два, не три, а на протяжении нескольких лет. С их помощью мы сможем показывать и рассказывать людям, что представляла интереснейшая коллекция на самом деле", - заключил замдиректора.-0-