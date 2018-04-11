Беларусь внесла большой вклад в популяризацию темы космонавтики - Сапотько

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь внесла большой вклад в популяризацию темы космонавтики. Об этом сегодня заявил директор Национального исторического музея Павел Сапотько во время церемонии открытия выставки "Человек. Космос. Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Временная экспозиция открылась в Музее современной белорусской государственности. Посвящена она вкладу республики в развитие теории и практики освоения космоса. "Наша страна много внесла в космонавтику не только в плане технических новшеств, но и в популяризацию этой темы, что приятно для нас, средствами художественной культуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства", - сказал Павел Сапотько.

В экспозицию вошли личные вещи космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка, Олега Новицкого: летные костюмы, скафандр, шлемофон и флаг Беларуси, побывавший на Международной космической станции. Наряду с личными фотографиями экспонируются документы, книги. Посетители могут увидеть ценные предметы из музейных фондов, например, трактат "Великое искусство артиллерии" (1650 год) Казимира Семеновича, а также предметы, предоставленные коллегами из других музеев. Выставка дополнена скульптурными композициями и бюстами космонавтов народного художника Беларуси Ивана Миско.

Экспозиция приурочена к Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля. В создании выставки приняли участие Музей истории Минска, Новогрудский и Крупский историко-краеведческие музеи, Минский планетарий, Белорусский государственный архив научно-технической документации и Президентская библиотека Беларуси.-0-