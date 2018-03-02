"Беларусьфильм" и "Казахфильм" ведут переговоры о создании картины о писателе Ади Шарипове

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" и "Казахфильм" ведут переговоры о создании картины об Ади Шарипове. Об этом сообщила журналистам литературовед, профессор Казахского женского педагогического университета Клара Мынжасарова, вдова писателя, передает корреспондент БЕЛТА.

Киностудии планируют совместный художественный кинофильм под названием "Партизан Сашка-казах", который расскажет об Ади Шарипове, создавшем в Беларуси партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны.

Как призналась Клара Мынжасарова, Беларусь для нее - особая страна, поскольку ее супруг с большим теплом относился к республике и считал второй родиной. Занимая высокие посты, а Ади Шарипов был министром образования, заместителем председателя Совета Министров и министром иностранных дел Казахской Республики, секретарем Союза писателей Казахской ССР, он часто бывал в Беларуси, дружил с белорусскими писателями Петрусем Бровкой, Максимом Танком, очень ценил Василя Быкова. Многие произведения белорусских авторов в то время были переведены на казахский язык, как и работы казахских литераторов на белорусский.

Клара Мынжасарова отметила высокий уровень организации симпозиума литераторов, участником которого она стала впервые, подчеркнув, что такие мероприятия содействуют развитию культурных связей между странами.-0-