"Беларусьфильм" и НББ презентуют "Аповесць мінулых гадоў" об истории возникновения гербов городов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" совместно с Национальной библиотекой Беларуси 12 марта презентуют знатокам и любителям мультипликации цикл анимационных фильмов "Аповесць мінулых гадоў" об истории возникновения гербов белорусских городов, сообщили БЕЛТА на киностудии.

Над циклом историко-познавательных мультфильмов для категории зрителей 6+ отечественные мультипликаторы работали не один год. Итогом стали микросюжеты о гербах 36 городов Беларуси: Минска, Гродно, Бреста, Могилева, Гомеля, Витебска, Полоцка, Новогрудка, Шклова, Мозыря, Кореличей, Браслава, Заславля, Горок, Турова, Островца, Косово, Быхова, Слуцка, Лиды, Пинска, Городка, Бобруйска, Рогачева и других. Отдельный мультфильм создан о гербе и флаге Беларуси. Автор идеи и руководитель проекта - Игорь Волчек.

В сюжетах в занимательной форме разъясняется значение символов, изображенных на гербах, приводятся краткие сведения об истории городов. Цикл знакомит зрителей с историей Беларуси в целом и ее регионов в частности.

В презентации примут участие белорусские аниматоры, создатели цикла "Аповесць мінулых гадоў", представители НББ и киностудии. Презентация пройдет в Национальной библиотеке Беларуси. -0-