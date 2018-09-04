4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" намерен активно сотрудничать с телеканалами. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Карачевского, студия намерена активно сотрудничать с белорусскими телеканалами и с одним из них планирует снимать ситком (ситуационную комедию). Большинство проектов - это малобюджетные фильмы. Кроме того, некоторые телевизионные проекты предполагается снимать на "Беларусьфильме".

Национальная киностудия также начала сотрудничать с региональными российскими каналами. Пересматривается каталог белорусских фильмов, ведется их оцифровка, чтобы можно было предложить продукцию высокого качества.

Совместное производство фильмов с партнерами - одно из важных направлений деятельности киностудии. В частности, есть договоренность с казахстанскими партнерами о работе над фильмом о белорусском и польском поэте и этнографе Адольфе Янушкевиче, с китайскими - мелодраматической комедийной истории, с польскими - анимационного полнометражного фильма.

Владимир Карачевский также рассказал, что киностудия выходит с предложениями на республиканский открытый конкурс кино, при этом каждый из них предполагает участие в работе либо телеканала, либо частной компании, либо зарубежных партнеров.

Говоря о кинопроизводстве в настоящее время, гендиректор киностудии рассказал, что в монтажный период переходит работа над фильмом Дмитрия Астрахана "Жизнь после жизни", его широкий показ планируется в декабре. В ноябре будет готов альманах молодых режиссеров "Война. Остаться человеком". Некоторые работы альманаха заслуживают внимания, и есть ожидания, что дирекция "Лістапада" обратит на него внимание. В производстве находится национальный фильм "Янка Купала". Прошли съемки на натуре, к зиме они продолжатся в павильонах. Сейчас проходил кастинг актеров на главные роли, идет обсуждение кандидатов. Кроме того, активно ведется работа по подготовке к съемкам фильма "Авантюры Пранитиша Вырвича".-0-