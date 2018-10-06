"Беларусьфильм" объявил молодежный конкурс сценария мультфильма

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" объявила молодежный конкурс на создание сценария полнометражного анимационного фильма, сообщили корреспонденту БЕЛТА на студии.

Возраст участников - 18-35 лет. Свои предложения могут представить граждане, в том числе иностранные, независимо от их места проживания по 31 декабря. Материалы, присланные авторами с нарушением установленных сроков, не рассматриваются.

Присланные на конкурс оригинальные произведения не должны быть на момент начала конкурса нигде официально опубликованными, экранизированными, участвовать в других конкурсах и подобных мероприятиях.

На конкурс принимаются произведения на белорусском и русском языках. Один автор имеет право выдвинуть на конкурс только одно произведение.

Сценарий будущего анимационного фильма должен иметь актуальную тематику, обладать высокими художественными достоинствами, не содержать элементов пропаганды насилия, жестокости, порнографии, а также должен давать конкретное и исчерпывающее представление о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях.

Конкурсные материалы высылаются почтовой связью на адрес киностудии (пр. Независимости, 98, 220114, г. Минск, Беларусь) или по электронной почте: redaktor.belfilm@gmail.com с пометкой в теме письма "На молодежный конкурс сценария анимационного фильма". Материалы набираются 14 кеглем, шрифт Times New Roman, должны иметь объем до 120 страниц в формате текстового редактора MS Word (.doc).

Для достижения наибольшей объективности оценок все произведения представляются на конкурс без указания фамилий авторов. Они обозначаются только индивидуальным авторским кодом. Каждый автор в дополнение к своему материалу присылает на адрес киностудии отдельный почтовый конверт с пометкой "На молодежный конкурс сценария анимационного фильма". В конверте должен быть индивидуальный код (девиз), который автор придал своему произведению, настоящая фамилия автора, его адрес, телефон, место работы (учебы). При отсутствии конверта с требуемой информацией присланные на конкурс произведения не рассматриваются. Вскрытие конвертов, обнародование фамилий авторов происходит после подписания протокола о результатах конкурса и в обязательном присутствии председателя оргкомитета и членов жюри. Жюри возглавит гендиректор киностудии Владимир Карачевский.

Итоги творческого состязания будут подведены в течение января 2019 года. Конкурс считается состоявшимся, если на него было представлено не менее пяти произведений.

Для победителя конкурса учреждена денежная премия в размере Br2230 и диплом.

Учредитель конкурса - Национальная киностудия "Беларусьфильм", генеральный партнер конкурса - Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах".-0-