"Беларусьфильм" планирует объявить конкурс на создание полнометражной картины

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" планирует летом объявить конкурс на создание полнометражной картины. Об этом заявил журналистам генеральный директор студии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Карачевского, киностудия "Беларусьфильм" имеет немало сценариев, при этом зачастую они не отличаются новизной. Гендиректор "Беларусьфильма" рассчитывает, что конкурс позволит привлечь авторов, которые предложат интересные, оригинальные идеи.

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