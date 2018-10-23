"Беларусьфильм" представит новые ленты на "Лістападзе-2018"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" представит свои новые ленты в программах XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад", сообщили БЕЛТА на киностудии.

Во время "Лістапада-2018" покажут несколько новых фильмов режиссеров киностудии. В частности, основной конкурс документального кино откроет неигровой фильм Виктора Аслюка "Белорусская Атлантида". Внеконкурсная картина "Правила геймера" Игоря Четверикова даст старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Альманах дебютных работ молодых авторов "Война. Остаться человеком" вошел в число игровых картин национального конкурса. К слову, в альманах включены фильмы Митрия Семенова-Алейникова, Игоря Васильева, Екатерины Тарасовой, Дмитрия Федоровича. В программе анимационных фильмов национального конкурса также представят пять белорусских работ, четыре из которых созданы на киностудии "Беларусьфильм". Это "Волчишко" Игоря Волчека, "Лагодны воўк" Натальи Дарвиной, "Азбука опасности. Похищение в гости" Татьяны Кублицкой, "У Палессі на балоце", над которой работали Роман Бурмаков, Руслан Синкевич, Светлана Котлярова и Марта Геращенко.

Во внеконкурсной программе документального кино зрители познакомятся с неигровыми лентами белорусских режиссеров разных лет, которые объединены в программу "Золотой юбилей "Летописи". В ней продемонстрируют фильмы "Во все дни" Михаила Ждановского, "Гуд бай, СССР" Аркадия Рудермана, "Завядзёнка" Галины Адамович, "Круг" Сергея Петровского, "Мы жывём на краі" Виктора Аслюка и "Обитатели", которую снял Артавазд Пелешян.

Представители "Беларусьфильма" будут также оценивать фильмы-конкурсанты. Среди членов судейской команды основного конкурса игрового кино главный редактор студии кинокритик Антон Сидоренко. В жюри основного конкурса документального кино вошла режиссер Галина Адамович, "Лістападзіка" - режиссер Елена Турова. "А с 3 по 7 ноября на "Беларусьфильме" пройдут мероприятия индустриальной платформы Bel:Cinema. Состоятся презентации образовательных проектов для сценаристов, мастер-классы по фестивальной стратегии, встречи с гостями и членами жюри Минского МКФ", - отметили на киностудии.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Учредители "Лістапада" - Министерство культуры и Мингорисполком.-0-