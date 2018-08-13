"Беларусьфильм" выпустит осенью мультфильм по современной белорусской сказке

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" выпустит осенью мультфильм "Лагодны воўк" по современной белорусской сказке. Как сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер анимационной картины Наталья Дарвина, работа будет сдана к 1 октября.

"Мультфильм "Лагодны воўк" построен на истории белорусского автора Елены Масло. Сказки Елены не оставляют равнодушным, они очень нравственные, воспитывают лучшие качества. Я долго не могла найти материал для работы, а когда познакомилась со сказками Елены, поняла, что это именно тот, с каким мне хочется работать", - рассказала режиссер.

По словам Натальи Дарвиной, "Лагодны воўк" - это фильм о том, что нужно помогать друг другу, тем, кто в этом нуждается, слабым, незащищенным. Это мультфильм о добре. В нем люди помогают волку, который вовсе не злой и не страшный. Эта анимационная сказка будет интересна детям и взрослым, уверена режиссер.

В планах Натальи Дарвиной работа над мультфильмом про Лохнесское чудовище и другими, которые также основываются на сказках с глубоким смыслом Елены Масло, поклонником таланта которой считает себя режиссер.

Над лентой работают художник-постановщик Светлана Котлярова, звукорежиссер Владимир Ермоленко, редактор Маргарита Шаграй, автор музыки - группа "Нагуаль". Озвучивают персонажей Виктор Манаев, Александр Жданович, Виталий Редько.

Наталья Дарвина - режиссер нескольких мультфильмов, в том числе на киностудии "Беларусьфильм" она сняла анимационный фильм "Бежал мышонок по траве".-0-