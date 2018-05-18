Белгосцирк подготовил новую программу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая программа "Цирк! Цирк! Цирк!", которая пройдет с 19 мая по 22 июля в Минске, расскажет историю о любви к цирку. Об этом сообщил на пресс-конференции художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Витаутаса Григалюнаса, это история о талантливом человеке, чья жизнь связана с цирком, человеке с мировым именем, который решает оставить любимое дело, устав от него. Но так просто сделать это не получается. Он попадает в маленький городок, где есть небольшой цирк. И происходит так, что цирк постоянно присутствует в его жизни. В конце концов, герой понимает, что без цирка ему жить нельзя, и возвращается.

В представлении заняты белорусские и российские артисты, принимают участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей. На манеже - дрессированные обезьяны, собачки, верблюды и ламы, воздушные гимнасты, экстремальные акробаты, иллюзионное шоу, клоуны и силачи. В программе соединены разные цирковые жанры.

На премьеру, которая состоится уже завтра, продано почти 90% билетов. Стоимость билетов начинается от Br3-5.

Как рассказал директор учреждения культуры Владимир Шабан, уже идет процесс подготовки к представлению по случаю 60-летнего юбилея Белгосцирка. Это будет интересное представление, а в качестве звукового оформления будет использована белорусская музыка. Кроме того, Владимир Шабан анонсировал сюрпризы в программе, которая будет идти во время II Европейских игр.-0-