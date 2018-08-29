29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосцирк проведет 8 сентября день открытых дверей, сообщила сегодня журналистам начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

В фойе будет работать выставка, посвященная истории цирка, откроются интерактивные зоны. "Можно будет посмотреть вблизи полотна, на которых летают воздушные гимнасты, и узнать, сколько весит гиря. Увидеть все то, с чем работают артисты на арене цирка", - рассказала Виталина Рудикова.

Мероприятие пройдет во время празднования Дня города. Также интересную культурную программу предложат районные администрации, зоопарк, Ботанический сад, Лошицкий усадебно-парковый комплекс. В Верхнем городе пройдут свадебные церемонии, мероприятия проекта "Минск - город красоты".-0-