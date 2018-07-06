6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белле Шагал посвящена выставка в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Арт-центре Марка Шагала, где она сегодня открывается.

Экспозиция "Белла Шагал. Портрет жены художника" приурочена ко дню рождения мастера, который отмечается 6 июля. Она включает копии фотодокументальных материалов, рассказывающих о семье Розенфельдов (девичья фамилия Беллы), графические работы Шагала из коллекции музея, предметы, воссоздающие атмосферу городского быта начала ХХ века, издания книги Беллы Шагал "Горящие огни". Впервые на выставке экспонируется авторская литография, выполненная по работе Марка Шагала "День рождения".

Факты биографии Беллы Шагал и ее роль в становлении карьеры Марка раскрываются в широком историческом и культурном контексте. Из материалов выставки можно узнать редкие факты из истории Витебска, его еврейской общины. Белла Шагал предстает не только в образе музы великого художника, ее образ является самодостаточным: прекрасно образованная эмансипированная женщина, сделавшая шаг вперед по сравнению со своим традиционным окружением, но при этом сохранившая и передавшая широкой публике память о своих корнях, наделенная острым умом, тонким пониманием культурной ситуации и литературным талантом.

Куратор выставки - известный витебский шагаловед Людмила Хмельницкая. 8 июля в 11.00 она проведет авторскую экскурсию по экспозиции. Вход свободный.-0-