Белорус в полуфинале международного конкурса на "Славянском базаре" выступит восьмым

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Курчич выступит в полуфинале XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" под восьмым номером. Жеребьевка участников состоялась на Площади звезд возле Летнего амфитеатра, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый из 21 конкурсанта (кто уверенно, а кто и сомневаясь) тянул жребий - выбирал медаль с символом фестиваля и скрытым порядковым номером выступления в полуфинале. Представителю Беларуси достался №8. "Загадывал тринадцатый, но в сознании была и цифра 8 - символ бесконечности. Для меня это тоже желанный номер: хочется бесконечно заниматься любимым делом, радовать зрителей и снова и снова возвращаться в Витебск, где выступал уже не раз. Я долго шел к этому конкурсу, что-то не получалось, но теперь моя мечта сбылась, и я настроен на успех", - сказал после жеребьевки журналистам Евгений Курчич.

Честь открывать первый конкурсный день выпала участнице из Кыргызстана Ажар Чолушевой. Девушка даже не сразу осознала это, разволновалась. Но присутствовавшая на жеребьевке член жюри Роза Рымбаева успокоила исполнительницу, заверив, что залог успеха - хорошая музыка. Она и настраивает артиста на правильную волну, и помогает завоевать расположение жюри, понравиться зрителю. Все это есть у Ажар.

Впрочем, как и у остальных участников, многие из которых, чтобы попасть на фестиваль в Витебск, сначала прошли национальный отбор. В Польше, например, в этом году он был организован впервые и всего за месяц привлек к участию 18 человек. В итоге национальное жюри избрало Сильвию в качестве представителя страны. Девушка выступит под номером 15.

Вслед за ней на сцену выйдет Мохамед из Гвинеи - страны - дебютантки фестиваля. Мохамед под огромным впечатлением от Беларуси и считает большой удачей, что попал на такой крупный форум.

Все конкурсанты отмечают, что за короткое время пребывания сначала в Минске на репетициях с оркестром, а затем и в Витебске они успели сдружиться. "Конечно, конкуренция есть, - признал Володя Атанесян из Армении, которому предстоит закрывать полуфинал. - Но дружба все же сильнее, она побеждает конкуренцию. И это здорово. Мне нравится Беларусь, нравятся ее города и люди. Все очень красиво, и мне хочется получить максимум позитива. А также запомниться зрителю. Замыкающий номер, думаю, в этом поможет".

Полуфинальные выступления состоятся 13 июля в 16.00 в концертном зале "Витебск". Участники исполнят эстрадную песню композитора своей страны и на языке своей страны. А жюри под председательством народного артиста России, Молдовы и Украины, композитора и автора-исполнителя Александра Морозова выберет 15 счастливчиков, которые пройдут в финал и выступят уже на сцене Летнего амфитеатра.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-