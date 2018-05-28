Белоруска Вера Ярошик заняла второе место в финале "Ты супер!"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Ярошик в финале проекта "Ты супер!" исполнила вместе с Русланом Алехно песню ВИА "Песняры" "Зачарованная". По итогу выступления она заняла второе место.

Дуэт покорил зрителей и жюри. "Разорвала душу в клочья", "мурашки табунами", "Руслан Алехно с Верой Ярошик исполнили прекрасную белорусскую песню и на родном белорусском языке, спасибо Вам за доставленное удовольствие" - комментируют зрители видеозаписи выступления белоруски.

"Идеальный белорусский дуэт!" - с таким заголовком размещено видео выступления Руслана Алехно и Веры Ярошик на сайте НТВ.

Во время проекта "Ты супер!" 16-летняя Вера Ярошик исполняла песни "Обийми", "Fire To The Rain", "Каким ты был, таким ты и остался". Так что девушка продемонстрировала, что прекрасно может петь на четырех языках: белорусском, русском, украинском и английском.

Вера Ярошик живет в агрогородке Дивин Кобринского района Брестской области. Она любит все необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под называнием цимбалы. Также девушка играет на фортепиано. В будущем Вера планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом.

В музыкальном проекте на российском канале НТВ "Ты супер!" принимали участие более 80 юных вокалистов из разных уголков России и других стран СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока. В жюри были Игорь Крутой, Юлианна Караулова, Виктор Дробыш, Сергей Лазарев. В финал прошли 11 человек. Победу одержала Диана Анкудинова.-0-