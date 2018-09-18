Белоруска завоевала Гран-при конкурса исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солистка Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, лауреат различных музыкальных конкурсов Екатерина Лазука из Минска завоевала Гран-при Международного конкурса исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Екатерина Лазука в 2006 году закончила музыкальную школу по классу баяна, в 2015 году - Минский государственный колледж искусств, в этом же году поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств на факультет музыкального искусства.

Екатерина Лазука

Покорить жюри конкурса смогли еще две представительницы Беларуси: второе место - у Арины Кудрявцевой из Молодечно, третье - у Златы Ларченко из деревни Станьково Минской области.

Международный конкурс исполнителей молодежной песни - ключевое событие XIII фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. На этот раз в нем приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших национальные отборы в Беларуси и России. За право представлять страну на этом престижном песенном конкурсе боролись 300 ребят из всех регионов, но только девять самых талантливых вокалистов поехали в Ростов-на-Дону.

Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.-0-