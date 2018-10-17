"Белорусская Атлантида" откроет конкурс документального кино "Лістапада-2018"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Белорусская Атлантида" режиссера Виктора Аслюка откроет основной конкурс документального кино XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", сообщила журналистам директор программ неигрового кино Ирина Демьянова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году на основном конкурсе документального кино "Лiстапада" покажут 13 картин, одна из которых - белорусского режиссера Виктора Аслюка. "Белорусская Атлантида" рассказывает о последствиях глобализации. В центре сюжета ленты - простой человек, строящий на своей усадьбе копию Кревского замка. Он мечтает создать туристическую атмосферу, которая бы свидетельствовала об исторических событиях страны. Такой фильм заставляет задуматься, как один человек, пусть наивно и почти в одиночку, собственными руками связывает нить времен. Начинаешь размышлять, а что ты можешь сделать сам", - рассказала Ирина Демьянова.

Она подчеркнула, что одна из ярких особенностей документального кино - это показ преображения и перерождения человека, которое происходит на глазах у зрителя за 70-80 минут продолжительности ленты. "Когда готовишь конкурс, думаешь о том, как отразить в нем какие-то общие тенденции развития современного неигрового кино. Ведь на конкурс придут коллеги, кинематографисты, критики, журналисты. А они, посмотрев всего лишь 13 фильмов, должны понять, в каком направлении должно существовать и развиваться белорусское неигровое кино", - отметила директор.

Ирина Демьянова

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Откроет фестиваль лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". К слову, предыдущая работа режиссера - оскароносная "Ида" - в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада".

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард" при поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-