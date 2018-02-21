Белорусская книга будет широко представлена на выставке-ярмарке в Вильнюсе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская книга будет широко представлена на 19-й международной Вильнюсской книжной выставке-ярмарке, которая открывается 22 февраля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
В день открытия состоится презентация белорусского стенда для представителей литовских СМИ, гостей и участников выставки.
На экспозиции будут представлены издания, вышедшие в государственных издательствах "Мастацкая літаратура", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", "Народная асвета", Издательский дом "Звязда", "Вышэйшая школа" и др. Среди новинок книгоиздания - разнообразная литература: художественная, детская, учебно-методические пособия и т. д. -0-
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