Белорусская книга представлена на выставке EurasianBookFair-2018 в Астане

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская книга представлена на Евразийской международной книжной выставке-ярмарке EurasianBookFair-2018, которая открылась сегодня в Астане, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Выставка проводится в третий раз, и количество ее экспонентов растет. В этом году участие в EurasianBookFair принимают более 155 издательств и книжных организаций из 18 стран мира. В церемонии открытия выставки приняла участие государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, которая посетила и белорусскую экспозицию, где ей представили лучшие образцы книжной продукции издательств.
Белорусские книгоиздатели и книгораспространители являются постоянными участниками этого книжного форума. На национальном стенде "Книги Республики Беларусь" пройдут презентации наиболее знаковых проектов.-0-
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