Белорусская премьера фильма "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера состоится на "Лістападзе"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская премьера картины "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера состоится на кинофестивале "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы форума.

Фильм "Дом, который построил Джек" - впервые он был представлен в Каннах - зрители увидят на 25-м Минском международном кинофестивале в секции "Мастер-класс", призванной знакомить белорусскую публику с новейшими работами лучших режиссеров современности.

Автор таких картин, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Антихрист", на этот раз рассказал историю о серийном убийце, которая стала очередной сенсацией мастера кинопровокаций.

"Дом, который построил Джек", где палачи и жертвы оказываются на одной моральной ступени, а искусство приравнено преступлению, знаменовало возвращение режиссера на каннскую "красную дорожку", причем возвращение с дерзким ответом обществу потребления. После пресс-конференции, посвященной премьере фильма "Меланхолия" на Каннском кинофестивале, Ларс фон Триер был объявлен персоной нон грата. В Канны он вернулся с очередным вызовом общественному мнению, конъюнктуре и тенденциям, связанным в том числе с движением за женское равноправие в кино. Мировая премьера "Дома, который построил Джек" показала, что Триер остался бунтарем и, возможно, единственным в мировом кинематографе классиком, чья скандальная репутация не мешает оставаться лидером мирового киноистеблишмента.

"Новый фильм Ларса фон Триера может также выглядеть попыткой разобраться с собственными демонами. Здесь радикальный киноязык, абсолютная беспощадность, причем в первую очередь к самому себе, провокационное доскональное живописание людей, чьи жизненные принципы лежат "по ту сторону добра и зла", - говорит программный директор фестиваля Игорь Сукманов. - В этом искусство фон Триера - его кино никого не оставляет равнодушным: одних оно восхищает, других отталкивает. Та часть публики, которая спешит обвинить режиссера в жестокости, упускает из виду, что фильм датчанина насквозь ироничен, и что бесчеловечный триллер, которым нас всех пугают, является прежде всего сатирой на тему современного мироустройства. Через художественную форму режиссер сканирует человеческую сущность и двойственную природу искусства, что делает его равновеликим, например, Ингмару Бергману".

На Каннском кинофестивале картина "Дом, который построил Джек" была символично показана вне конкурса и вызвала нешуточный ажиотаж со стороны публики и кинокритики.

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-

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