Белорусские антропологи восстановили облик вероятного внука Всеслава Чародея

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские антропологи восстановили облик княжича полоцкой династии, предположительно, внука Всеслава Чародея. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА во время панельной дискуссии проекта "Белая Русь" о Беларуси. Белорусская государственность: история и современность" сообщил заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Лакиза рассказал, что антропологи института впервые в исторической науке восстановили реальный облик одного из представителей полоцкой княжеской династии, малолетнего княжича. "Его останки были обнаружены в кургане в Толочинском районе в Друцке. Княжич был захоронен по христианскому обряду в каменном саркофаге, на котором был знак минских Глебовичей. Скорее всего, это младший сын Глеба Минского, внук Всеслава Чародея", - рассказал замдиректора института истории.

Он добавил, что в этом месте примерно в XII веке как раз было столкновение между друцкими и минскими князьями (нашлись летописные подтверждения). Тогда, по всей видимости, и погиб княжич.

Интересные исследования провели белорусские археологи также на месте переправы войск Наполеона через Березину в 1812 году. Вместе с французскими коллегами белорусские специалисты уже шесть лет проводят археологические исследования, в том числе подводные. В числе находок - сабля одного из мамлюков, охранников императора. Сегодня таких сохранилось лишь несколько. Материалы раскопок представлялись во Франции и вызвали большой интерес.

Археологические исследования сегодня проходят практически во всех областях Беларуси. Нередко археологи работают параллельно со строителями крупных промышленных объектов. Например, когда возводилась Гродненская гидроэлектростанция, то во время раскопок было исследовано более 30 памятников археологии, были обнаружено сотни тысяч новых предметов. Трудились специалисты и на объектах инфраструктуры БелАЭС. Планируется, что на станции появится музей, в котором будут представлены памятники археологии и предметы, которые найдены на территории стройки.-0-

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