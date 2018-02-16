16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские артисты примут участие в праздновании Масленицы на Сардинии, сообщил БЕЛТА почетный консул Беларуси в г. Кальяри (Сардиния) Джузеппе Карбони.

"Автономный регион Сардиния 18 февраля отмечает Масленицу: постсоветская диаспора, проживающая на территории этого региона благодаря инициативе Почетного консульства Республики Беларусь познакомит местных жителей с традиционными обрядами древнего праздника, символизирующего конец зимы и начало Великого поста", - рассказал Джузеппе Карбони.

Мероприятие пройдет с участием белорусских артистов: Владимир Гинько (аккордеон), Мария Кучинская (цимбалы), солистов Белорусского государственного академического заслуженного ансамбля "Хорошки". Их поддержат белорусские, русские и украинские участники праздника, которые живут на Сардинии. Планируется шествие в сопровождении музыки, песен, танцев, будут организованы народные забавы и игры с вручением призов и подарков. Кроме того, гостей будут угощать блинами. Масленица проводится при поддержке Фонда Сардинии.

Организация такого праздника стала хорошей традицией - в 2017 году, который был объявлен Годом белорусской культуры на Сардинии, более 180 белорусских артистов выступили на праздниках в Автономном регионе. Начало 2018 года также отмечено мероприятиями, посвященными белорусской культуре: в январе с большим успехом прошли два концерта артистов квартета Music kvatro из города Бобруйска. -0-