Белорусские артисты цирка достойно представят страну на фестивале "Идол" в Гомеле - Запашный

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские артисты цирка достойно представят страну на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол Беларусь", который впервые пройдет в сентябре нынешнего года в Гомеле. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который инициировал крупномасштабный цирковой форум.

"Я прекрасно знаю возможности белорусских цирковых артистов и убежден, что есть несколько номеров абсолютно конкурентоспособных. Но это они должны подтвердить, а еще - желать участвовать. Далеко не все артисты хотят оказаться в стрессе, каким является соревнование, ведь в этом случае нужно защищать честь страны, флага и выступить достойно. Готов ли тот или иной номер морально, это еще предстоит выяснить, но белорусский цирк может быть представлен на высоком уровне на фестивальной площадке "Идола", - сказал Эдгард Запашный.

Артисты из Беларуси успешно участвуют в международных фестивалях, на недавнем фестивале "Идол" в Москве жокей на лошади Настя Евфименко из Беларуси прекрасно выступила и получила несколько специальных наград, добавил народный артист.

Конкурс на участие в цирковом форуме высокий изначально. Отбор претендентов будет проводиться на базе основной площадки "Идола" в Москве, и уже сегодня организаторы имеют заявки на показ около 500 номеров, притом что программу составят порядка 15.

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" приглашает лучших представителей своих жанров. И чтобы попасть на него, нужно таким являться, рассказал об условиях участия в творческом форуме представитель знаменитой цирковой династии. Никаких поблажек при отборе никому не будет, но уже сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что в Гомель приедут представители китайской школы акробатического искусства, нескольких европейских стран, России. Организаторы ведут переговоры об участии в фестивале "Идол Беларусь" ряда артистов топ-уровня из разных стран.

Площадкой для проведения фестиваля был определен Гомельский государственный цирк, и Эдгард Запашный считает это очень грамотным решением с точки зрения развития инфраструктуры страны и предоставления возможности увидеть лучшие цирковые номера не только столичному зрителю. "Идол Беларусь" пройдет при поддержке Министерства культуры, Гомельского облисполкома. Фестиваль нацелен на самоокупаемость за счет средств партнеров и билетной программы.

Говоря о стоимости билетов, Эдгард Запашный отметил, что они будут доступны. "Ценовая политики на все мероприятия, которые организуем мы с братом, такова, что билеты всегда должны быть доступны. Цирк - это искусство, на которое люди должны иметь возможность прийти семьей. Поэтому мы мониторим ситуацию в стране, возможности людей и никогда не идем по пути выставления заоблачных цен", - рассказал артист.

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" ежегодно проходит в Большом Московском цирке с 2013 года. За столь короткий срок проект успел получить признание международных экспертов в области циркового искусства. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол Беларусь" пройдет впервые в сентябре нынешнего года. Положение форума уже подготовлено и будет опубликовано в ближайшее время.-0-