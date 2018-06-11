Белорусские фильмы покажут на кинофестивале в Циндао

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фильмы примут участие в кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.
Пять картин из Беларуси будут показаны на фестивале в Циндао Китайской Народной Республики, который пройдет 13-17 июня. Это фильмы "Тум-Паби-Дум" (режиссер Вячеслав Никифоров), "Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" (режиссер Александр Анисимов), "Масакра" Андрея Кудиненко и "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор.
В качестве члена жюри на кинофестиваль ШОС приглашена старший научный сотрудник отдела экранных искусств Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы, кандидат искусствоведения, доцент Наталья Агафонова. В составе белорусской делегации - представители Национальной киностудии "Беларусьфильм", режиссеры, актеры.
Белорусские кинематографисты примут участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля, кинопоказах, презентации белорусских фильмов, форуме сотрудничества, церемонии закрытия.
Во время кинофестиваля запланированы переговоры с представителями стран - участниц ШОС.-0-
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