Белорусские и китайские книгоиздатели запланировали перевод и публикацию классики до 2020 года

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские книгоиздатели запланировали перевод и публикацию классических литературных произведений до 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
В ведомстве 1 марта состоялась рабочая встреча с представительствами издательских организаций Китайской Народной Республики, которые принимают участие в мероприятиях XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки.
На встрече обсуждались вопросы реализации проекта перевода и публикаций классических литературных произведений Беларуси и Китая до 2020 года.
Кроме того, на Минской международной книжной выставке-ярмарке состоялась презентация книг проекта "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя", а также подписание соглашения о сотрудничестве между РУП "Мастацкая літаратура" и издательством методической и научной литературы Пекинского университета иностранных языков.-0-
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