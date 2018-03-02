Белорусские и китайские книгоиздатели запланировали перевод и публикацию классики до 2020 года

Во время встречи. Фото Министерства информации Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские книгоиздатели запланировали перевод и публикацию классических литературных произведений до 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

В ведомстве 1 марта состоялась рабочая встреча с представительствами издательских организаций Китайской Народной Республики, которые принимают участие в мероприятиях XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки.

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта перевода и публикаций классических литературных произведений Беларуси и Китая до 2020 года.

Кроме того, на Минской международной книжной выставке-ярмарке состоялась презентация книг проекта "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя", а также подписание соглашения о сотрудничестве между РУП "Мастацкая літаратура" и издательством методической и научной литературы Пекинского университета иностранных языков.-0-