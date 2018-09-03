Белорусские и зарубежные литераторы готовят новые совместные проекты

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые совместные проекты белорусских и зарубежных литераторов появятся в 2018 году, сообщил сегодня журналистам заместитель директора РИУ "Издательский дом "Звязда", главный редактор журнала "Неман" Алексей Черота, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие договоренности достигнуты по итогам круглого стола "Художественная литература как путь друг к другу", который прошел в музее Наполеона Орды в деревне Вороцевичи Ивановского района. "К круглому столу были подготовлены специальные выпуски журналов "Неман", "Маладосць", "Бярозка", два выпуска газеты "Лiтаратура i мастацтва" также были посвящены этому событию. А уже в 9-м номере журнала "Неман" будут опубликованы стихи нашей гостьи из Башкортостана Зульфии Ханнановой. Велись переговоры с писателями из других стран. Думаю, что в ближайшее время с их творчеством сможем познакомиться на страницах наших периодических изданий", - сказал Алексей Черота.

В этом году впервые в круглом столе приняли участие литераторы из Узбекистана, Кыргызстана, Эквадора. "Разговор шел о переводах национальной литературы на разные языки, зарубежные гости представили литературную деятельность своих стран, белорусы рассказывали о том, что происходит в нашем литературном процессе, о достижениях и проблемах", - отметил замдиректора.

По его словам, в следующем году проект может пройти в новом формате, что позволит шире во время дискуссии представить белорусскую литературу. "Время проведения круглого стола ограничено, а к нам приезжает много зарубежных участников, и в первую очередь мы должны дать возможность высказаться им. Но во время двух дней проведения Дня письменности белорусские и зарубежные литераторы встречаются, договариваются о совместных проектах. Попробуем поменять формат круглого стола, что позволит, возможно, уже в следующем году шире представить белорусскую литературу", - подчеркнул Алексей Черота.

Как рассказала ответственный секретарь журнала "Полымя" Юлия Алейченко, большой интерес вызвала онлайн-трансляция круглого стола. "У желающих была возможность в режиме реального времени адресовать свои вопросы белорусским и зарубежным литераторам. В их числе были вопросы, которые привели к дискуссии об образе национальной литературы и языке, о сохранении национальной идентичности в глобализованном мире. На этот раз доклады участников круглого стола широко представили особенности художественного перевода национальной литературы разных стран. Возможно, стоит стремиться выпускать какой-то сборник выступлений по итогам круглого стола", - отметила она.

Юлия Алейченко подчеркнула, что на этот раз гостем мероприятия стала писательница из Эквадора Пасос Давина. "Ранее в журнале "Полымя" печатались произведения классика эквадорской литературы начала 20 века Хорхе Каррера Андраде. Сейчас мы имели возможность познакомиться с современной писательницей Эквадора, надеюсь, что мы продолжим с ней наше сотрудничество", - сказала ответственный секретарь. К слову, Пасос Давина под впечатлениями от Беларуси уже посвятила стране свое стихотворение.

Главный редактор журнала "Полымя" Елена Мальчевская добавила, в каждом номере издания в рубрике "Галасы свету" широко представлена национальная литература разных стран в переводе на белорусский язык. "Во время круглого стола мы пообщались с главным редактором "Роман-газеты" Юрием Козловым. Уже вышел белорусский номер "Роман-газеты", Юрий Козлов печатался в журнале "Неман". В наших ближайших планах представить на страницах "Полымя" авторов этого популярного российского издания", - резюмировала она.

Такие круглые столы на полях Дня письменности проводятся с сентября 2007 года. За это время в Беларуси побывали писатели Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Молдовы, Литвы, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Черногории и других стран. Установились прочные международные литературные связи, их результатом стали книги переводов белорусской поэзии и прозы на языки народов мира. В частности, они изданы в Ашхабаде, Баку, Грозном, Душанбе, Ереване, Казани, Москве, Элисте. Поэты Чингиз Алиоглу (Азербайджан) и Эдвард Милитонян (Армения) были отмечены медалями Франциска Скорины.

Организаторами круглого стола выступили Мининформ, Брестский областной исполнительный комитет, Ивановский райисполком, Союз писателей Беларуси, издательский дом "Звязда" и др.-0-