Белорусские издания удостоены Гран-при и девяти первых мест конкурса "Искусство книги" стран СНГ

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские издания удостоены Гран-при и еще девяти первых мест в 11 номинациях конкурса "Искусство книги" среди стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

В нынешнем году жюри конкурса решило присудить главную награду - Гран-при - сразу трем участникам: издательству "Белорусская энциклопедия им. Петруся Бровки" за книги Янки Купалы "А кто там идет?", российскому издательству "Деком" за альбом "Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев" и издательству "Таджикская национальная энциклопедия за "Энциклопедию культуры Таджикского народа".

Изданная в Беларуси книга "Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы" одержала победу в номинации "Содружество". В номинации "Моя страна" лидером стал альбом "Белорусский костюм". В номинации "Лучшая книга для детей и юношества" жюри присудило один из дипломов первой степени белорусской книге "Наследие, или чтобы не стать манкуртом".

В номинации "Диалог культур" первого места удостоено белорусское издание книги Чингиза Айтматова "Буранный полустанок". Среди научных изданий жюри отметило сборник "Вузовская наука Беларуси". В номинации "АРТ-книга" первое место досталось белорусскому альбому "Обычные вещи". В номинации "Отпечатано в Содружестве" наивысшую оценку получила книга "Банковское дело Беларуси". Лучшей работой художников признаны иллюстрации к белорусскому сборнику китайской поэзии "Лепестки лотоса и хризантемы".

В нынешнем году организаторы конкурса учредили номинацию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, 75-летний юбилей которой будет отмечаться в 2020 году. Первым обладателям новой премии стало белорусское исследование "Партизанские рукописные журналы Минской области".

Церемония награждения победителей конкурса "Искусство книги" состоится 7 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Всего на конкурс было представлено более 100 изданий из 6 стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

"Искусство книги" - главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран СНГ. В нынешнем году он проводится в 15-й раз. Конкурс проходит с 2004 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Задачей конкурса является поощрение лучших издательских проектов, активизация взаимодействия в сфере литературы и издательского дела, популяризация лучших достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами.-0-

Лейтмотивом белорусского павильона на Московской книжной ярмарке стал Год малой родины "По традиции книготорговое предприятие "Белкнига" вместе с издательствами привезли достаточно много книжных новинок", - сказал журналистам Александр Карлюкевич.

Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА