Белорусские издатели представили на выставке в Белграде книги о малой родине

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Во время торжественной церемонии открытия выставки состоялась презентация белорусского стенда. На нем выставлены книги, посвященные Году малой родины. Среди них краеведческая, энциклопедическая и детская литература. Учитывая, что в 2019 году в Беларуси пройдут ІІ Европейские игры, гостям выставки представлены также издания спортивной тематики. "На протяжении всего первого дня особый интерес вызывали издания сербских писателей в переводе на белорусский язык", - отметили в министерстве.

Беларусь на международной выставке в Белграде представлена книгами издательств "Беларусь", "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", издательского дома "Звязда", Полиграфкомбината им. Я.Коласа.-0-