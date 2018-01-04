4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги будут переданы членам японской императорской семьи, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Посольству Беларуси в Японии переданы более 100 книг белорусских издательств. Они будут представлены на первом белорусско-японском экономическом форуме, который пройдет в мае 2018 года в Токио, Осаке, Йокогаме. "Часть книг будет передана членам императорской семьи", - отметили в Мининформе.

Кроме того, книги будут демонстрироваться на мероприятиях, посвященных белорусской культуре и традициям. Как отметили в министерстве, это должно поспособствовать интенсификации белорусско-японских отношений, в том числе в сфере популяризации книг и альбомов о Беларуси и Японии.-0-