Белорусские книги пополнили библиотеку детского центра Белграда

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели подарили книги библиотеке Детского культурного центра Белграда, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Во время 63-й Белградской международной книжной выставки делегация белорусских книгоиздателей посетила Детский культурный центр Белграда. В библиотеке центра член Союза писателей Беларуси Виктор Кажуро и сербская писательница Даяна Лазаревич провели белорусско-сербскую презентацию изданий для детей, на которой юные участники вместе с ними сочиняли стихи, читали и участвовали в викторинах. В завершение встречи центру была передана библиотечка детских книг белорусских издательств", - рассказали в министерстве.

В Детском культурном центре Белграда также состоялся круглый стол "Белорусские и сербские писатели - детям". На встрече обсудили вопросы книгоиздания для детей и подростков, представили совместные белорусско-сербские издательские проекты, наметили пути дальнейшего сотрудничества и пригласили сербских коллег принять участие в Минской международной книжной выставке и симпозиуме литераторов, которые пройдут в феврале 2019 года.

Белградская международная книжная выставка проходит с 21 по 28 октября. В нынешнем году лозунг форума - "Радость чтения". Почетным гостем является Марокко. Беларусь представлена книгами издательств "Беларусь", "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", РИУ "Издательский дом "Звязда", ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа".-0-