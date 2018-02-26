Белорусские книги скорининской тематики вызвали большой интерес на выставке в Вильнюсе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги скорининской тематики вызвали большой интерес на 19-й Вильнюсской книжной выставке-ярмарке, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Во время работы выставки состоялась презентация книг белорусских издательств.

Директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич познакомил гостей стенда с книгами скорининской тематики, изданными в 2017 году к знаковой для Беларуси дате - 500-летию белорусского книгопечатания, а также персональной энциклопедией "Янка Купала", выпущенной к 135-летию со дня рождения белорусского классика.

Участники презентации отметили высокий уровень художественно-графического оформления и полиграфического исполнения книг белорусских издательств.

Книгоиздатели из Беларуси традиционно участвуют в Вильнюсской выставке, предлагая широкое знакомство с новинками. В белорусской экспозиции в этот раз были представлены книги, вышедшие в государственных издательствах "Мастацкая літаратура", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", "Народная асвета", Издательский дом "Звязда", "Вышэйшая школа" и др. Среди новинок - разнообразная литература: художественная, детская, учебно-методические пособия и т. д.-0-