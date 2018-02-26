26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели планируют углублять сотрудничество с китайскими коллегами. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, запланированы переговоры с представителями издательства одной из крупнейших китайских корпораций. Издательство работает в Пекинском государственном университете иностранных языков, за год выпускает 5 тыс. наименований книг, вдобавок к ним выходят еще сотни, которые размещаются в социальных сетях. Издательство работает на 68 языках мира. Уже в 2017 году были начаты переговоры, чтобы со своими идеями, электронными проектами это издательство пришло на белорусскую площадку, сказал министр и выразил надежду, что переговоры будут результативными. Тем более что "Мастацкая літаратура" в 2016 и 2017 годах начала осваивать инвестиционные проекты, связанные с представлением китайской книги на белорусском языке в белорусском культурном пространстве. Выпуск таких книг частично оплачен китайской стороной.

Александр Карлюкевич также отметил, что знаковым мероприятием выставки станет презентация антологии "Поэты Китая", в которой представлены поэты XX века.-0-